Atelier oenologie Le Languedoc Roussillon Salle espace du Temps Libre Montignac-Lascaux, mardi 12 mars 2024.

Atelier sur le thème « Le Languedoc Roussillon-sélection de vins rouges »

Exposé, découverte, dégustation avec Eric Patry.

Ouvert à tous amateurs, débutants ou non. Inscription obligatoire.

Déguster un vin n’est pas l’apanage des très fins connaisseurs ; identifier ses qualités ou ses défauts, tenter de le reconnaître, le classer, c’est d’abord et avant tout faire appel à nos sens, à nos perceptions et impressions. Dans cet esprit, l’œil, le nez et la bouche seront nos meilleurs outils d’analyse !

Ouvert à tous amateurs, débutants ou non. Inscription obligatoire. 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 19:00:00

fin : 2024-03-12

Salle espace du Temps Libre 57 rue du quatre septembre

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine a-l-m@orange.fr

