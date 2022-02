Atelier Œnologie – Dégustation à l’aveugle Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Atelier Œnologie – Dégustation à l’aveugle Bourg-de-Péage, 12 mai 2022, Bourg-de-Péage. Atelier Œnologie – Dégustation à l’aveugle Le Forum – 16 Allée de Provence Le Caviste Bourg-de-Péage

2022-05-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-12 21:00:00 21:00:00 Le Forum – 16 Allée de Provence Le Caviste

Bourg-de-Péage Drôme EUR 35 35 Damien Guenot – Sommelier Conseil – vous apprendra à déguster un vin et vous fera découvrir la dégustation autrement à savoir..à l’aveugle



Sur réservation. Ateliers limités à 10 personnes +33 6 16 55 50 94 Le Forum – 16 Allée de Provence Le Caviste Bourg-de-Péage

