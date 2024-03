Atelier œnologie « Comparaison Montravel et Saint-Emilion » Niversac Boulazac Isle Manoire, jeudi 28 mars 2024.

Atelier œnologie « Comparaison Montravel et Saint-Emilion » Niversac Boulazac Isle Manoire Dordogne

Jeudi 28 mars à 18H30 au Fanal à Niversac

C’est le retour de l’atelier d’œnologie pour une 2ème session.

Novice, curieux ou passionné, venez améliorer vos compétences au cours de cet atelier qui aura pour thème la comparaison entre le Montravel et le Saint-Emilion. L’œnologue Isabelle Roberty de l’école du vin Muscadelle vous invitera à découvrir l’histoire, les cépages et les modes de production de ces vins.

Une dégustation de 4 vins sera proposée en cours d’atelier et celui-ci se terminera par une note gourmande « tapas ».

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Horaire à 18h30

Durée 2H

Tarif 29 €/personne

Public adultes, débutant ou connaisseur (interdit aux moins de 18 ans)

Réservations 05 53 53 10 63 ou par mail contact@tourisme-grandperigueux.fr

Nombre de places limité à 22 participants. 29 29 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:30:00

fin : 2024-03-28 21:30:00

Niversac 204 rue Laure Gatet

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@tourisme-grandperigueux.fr

L’événement Atelier œnologie « Comparaison Montravel et Saint-Emilion » Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2024-03-06 par OT de Périgueux