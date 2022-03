Atelier observation nocturne autour de la mare du Jardin Bourian Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

2022-03-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-05 22:00:00 22:00:00

Dégagnac Lot Dégagnac Vêtements chauds, bottes et lampes torches sont de rigueur !

Animation gratuite.

Inscription au 06 18 34 96 34 ou jardinbourian.coordination@gmail.com C’est en soirée que les familles et autres curieux sont conviés au Jardin Bourian pour venir découvrir la vie cachée de la mare. C’est plus facile de nuit !

En plus, c’est à cette période qu’on peut observer ce qui vit dans la mare et qu’on nomme les amphibiens : tritons, grenouilles, salamandres, larves de libellules ou autres insectes ; ensuite ils mèneront une vie terrestre.

+33 6 18 34 96 34

Animation gratuite.

Inscription au 06 18 34 96 34 ou jardinbourian.coordination@gmail.com ©Jardin Bourian

