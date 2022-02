Atelier « Objets trouvés » Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Nord

Atelier « Objets trouvés » Musée de la Bataille de Fromelles, 6 mars 2022, Fromelles. Atelier « Objets trouvés »

Musée de la Bataille de Fromelles, le dimanche 6 mars à 11:00

A l’occasion du week-end d’ouverture de l’exposition temporaire “Les Disparus du Bois des Faisans, identifier les soldats de la Grande Guerre par les sciences”, le musée de la Bataille de Fromelles propose une animation au cours laquelle l’identification d’objets archéologiques à partir de différents types de photos (photos d’époque, photos de leur découverte, de l’objet nettoyé, etc.) permet de révéler des indices utiles pour retrouver l’identité d’un soldat. A partir de 8 ans. Réservation conseillée

Tarif : 2,5€

Grâce à l’étude de photos d’objets archéologiques issus des fouilles qui ont eu lieu au Bois des Faisans en 2009, tentez d’identifier quels indices cela révèle sur l’identité du soldat retrouvé. Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fromelles, Nord Autres Lieu Musée de la Bataille de Fromelles Adresse Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Ville Fromelles lieuville Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Departement Nord

Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fromelles/

Atelier « Objets trouvés » Musée de la Bataille de Fromelles 2022-03-06 was last modified: by Atelier « Objets trouvés » Musée de la Bataille de Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles 6 mars 2022 Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles

Fromelles Nord