Atelier “Objets En Argile”

2022-08-31 – 2022-08-31

Les enfants vont découvrir l’exposition Terre de grès de manière ludique. Un petit livret leur sera distribué. Le but est qu’ils comprennent la fabrication des céramiques, leur utilisation, qu’ils découvrent les lieux où elles étaient fabriquées et qu’ils reconnaissent par leur forme les objets exposés. Après cette visite, ils réaliseront un ou plusieurs objets en argile. Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, animé par un médiateur culturel du Département, sur réservation. Tarifs : 5€. Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11.

