Atelier : Objet de musée, objet d’éveil Le Temps des Cerises, 20 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Atelier : Objet de musée, objet d’éveil

le mercredi 20 octobre à Le Temps des Cerises

À l’occasion du festival de littérature jeunnesse **Des histoires pour l’Histoire** du 1er au 31 octobre 2021 à Issy-les-Moulineaux le Temps des Cerises vous propose un atelier : Objet de musée, objet d’éveil, mercredi 20 octobre 2021, à 9h et à 10h30 ———————————————————————— ### Atelier proposé par la [Réunion des musées nationaux – Grand Palais](https://www.rmngp.fr/) pour les tout-petits de 0 à 3 ans, accompagnés de leur mère ou/et de leur père. À partir de différentes représentations de scènes avec des bébés dans l’art, l’atelier propose une expérience ludique de jeu improvisé avec votre bébé. En s’inspirerant de ces représentations pour explorer la place du bébé dans les scènes de la vie et nous explorerons différentes manières de le porter (avec porte bébé, écharpe ou à mains nues). Cette expérience vécue dans le jeu sera une expérience sensorielle pour le parent et pour l’enfant. Nous vous accompagnerons et vous guiderons pour cette expérience d’une heure en respectant les rythmes et les besoins de chacun. Matériel à prévoir : Venir avec son et /ou ses portes bébé Prendre un linge ou une serviette pour pouvoir vous poser au sol. _Depuis 2015, l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr) _explore chaque année au mois d’octobre les différents genres de la littérature jeunesse favorisant l’accès à des univers singuliers. Du 1er au 31 octobre 2021, faites un saut dans le temps à la découverte de périodes historiques, de mouvements artistiques ou de personnages ayant marqué leur siècle. Les expositions, conférences, animations et projections sont gratuites._

Entrée libre sur réservation en ligne

Atelier parent-enfant proposé par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais

Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T10:00:00;2021-10-20T10:30:00 2021-10-20T11:30:00