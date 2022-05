Atelier OB.N.I Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marlenheim

Atelier OB.N.I Marlenheim, 14 mai 2022, Marlenheim.

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14 11:30:00

Marlenheim Bas-Rhin Le temps d’une séance, faites un bond dans le temps en vous inspirant des techniques du dessin archéologique. Au travers d’objets issus de notre quotidien, nous nous mettrons dans la peau d’archéologues d’un lointain futur pour esquisser les formes de ce que pourraient être ces Objets.Non.Identifiés.

Animé par le plasticien Pierre-Louis Peny et Agnès Isaac du service Archéologie d'Alsace.

