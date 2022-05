Atelier nutrition Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: Orne

Val-au-Perche

Atelier nutrition Val-au-Perche, 11 mai 2022, Val-au-Perche. Atelier nutrition Salle polyvalente Jules Langlois d’Amilly Saint-Agnan-sur-Erre Val-au-Perche

2022-05-11 14:00:00 – 2022-05-11 17:00:00 Salle polyvalente Jules Langlois d’Amilly Saint-Agnan-sur-Erre

Val-au-Perche Orne Val-au-Perche Atelier nutrition organisé par Le Foyer Rural Saint Hilaire et MIL Perche.

