Vous vous intéressez à votre alimentation et à l’environnement ? Participez aux deux ateliers Ma fourchette change d’assiette ! Un geste pour ma santé et la planète.

Participez aux deux ateliers interactifs de 2h, pour aborder l’alimentation équilibrée et durable, les mardis 9 novembre et 16 novembre 2021 17h à 19h.

Le cycle de 2 ateliers « Ma fourchette change d’assiette : un geste pour ma santé et la planète » sur l’alimentation équilibré et durable à Pleurtuit en partenariat avec la Communauté de communes Côte d’Emeraude initialement prévu les mardis 1er et 8 juin a été décalé aux mardis 9 novembre et 16 novembre 2021 (de 17h à 19h) ; au vu du partenariat, ce cycle est essentiellement à destination des habitants des communes de la Communauté de communes Côte d’Emeraude (Beaussais-sur-Mer, Dinard, La Richardais, Lancieux, Pleurtuit, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire, Trémereuc et Minihic-sur-Rance). Cette action s’adresse en priorité aux actifs, aux personnes en situation de précarité et aux étudiants.

Nous consommons moins de produits frais, plus de plats préparés… et le budget consacré à l’alimentation diminue. Ces comportements impactent notre santé et notre environnement.

Afin que chacun puisse agir, la MFB propose un cycle de deux ateliers de deux heures, ludiques et respectueux des choix de chacun. Ils permettront de réfléchir ensemble au contenu de notre assiette pour qu’elle respecte notre équilibre alimentaire et la planète sans se ruiner.

Manger équilibré et durable, c’est possible !

Ces ateliers sont gratuits, mais l’inscription est obligatoire.

Le groupe est limité à une douzaine de participants !

Toutes les mesures de précaution et d’hygiène sont mises en place pour vous apporter le meilleur service et nos collaborateurs sont équipés de protection individuelle. Lors de ces ateliers, nous vous remercions dans le respect de chacun d’appliquer scrupuleusement les gestes barrières.

Mardi 9 novembre 2021 – De 17h à 19h – Communauté de Communes Côte d’Emeraude

q.leloarer@cote-emeraude.fr +33 7 64 41 07 10 https://bretagne.mutualite.fr/evenements/ma-fourchette-change-dassiette-a-pleurtuit/?fbclid=IwAR0YoKWpkdzTC_VKjhf6sskgZFI_AVsI3RZGwAly3FIxuG3R6kzmR34Ntgk

Mardi 9 novembre 2021 – De 17h à 19h – Communauté de Communes Côte d’Emeraude

