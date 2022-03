Atelier nutrition Centre culturel Roby Wolff, 17 mai 2022, St molf.

« La santé dans l’assiette : comment manger équilibré tout en se faisant plaisir ? » L’alimentation joue un rôle important sur notre santé. Un certain nombre d’affections (telles les maladies cardio-vasculaires, l’obésité, le diabète,…) sont en effet souvent les conséquences d’une alimentation inadaptée. Dans le cadre de ses actions de prévention, l’ASEPT des Pays de la Loire met en place un cycle de 6 ateliers « La santé dans l’assiette » sur la commune de St Molf en partenariat avec le CLIC Eclair’Age et les communes de Piriac sur Mer, La Turballe et Mesquer. Animés par une diététicienne, ces ateliers ont pour objectif de s’informer et d’échanger sur les clés d’une alimentation équilibrée. Ces ateliers permettent également de partager idées recettes et trucs et astuces afin d’allier équilibre alimentaire et convivialité. En pratique : toute personne à partir de 55 ans peut s’inscrire quel que soit son régime de sécurité sociale. En cas de difficulté de transport, contacter le CCAS de votre commune.

