Atelier Nuno-Zôri, upcycling à la japonaise Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 17 novembre 2023 au vendredi 24 novembre 2023 :

vendredi

de 14h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 11 ans. payant

Participation: la série de 2 séances (6 heures) 45€ / personne

Les cordes japonaises pour la fabrication des nuno-zôri seront fournies.

Découvrez une technique d’upcycling dans l’art japonais à travers la fabrication des chaussons en tissus recyclés, à l’occasion de la de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2023

Atelier Nuno-Zôri

Les Nuno-zôri sont des chaussons en tissu dont la forme n’a pas changé depuis des siècles. Ils sont réalisés à partir de tissus de toutes provenances, dont des tissus usagés, ce qui est une façon écologique et bien utile de les recycler. Les Nuno-zôri sont obtenus à partir des deux techniques manuelles fondamentales, que sont le tressage et le nattage. Au fur et à mesure, les établissements scolaires au Japon introduisent l’atelier de Nuno-Zôri dans leurs programmes éducatifs, à la fois dans le cadre d’une transmission de techniques culturelles ainsi que pour des raisons de sensibilisation à la protection des ressources et de l’environnement. Vous pourrez réaliser vos propres Nuno-zôri par terre ou sur une table !

Lieu: Maison de la culture du Japon à Paris, 101 bis Jacques Chirac 75015 Paris

Dates : Vendredis de 14h à 17h, 14 et 24 novembre 2023

Réservation: Maison de la culture du Japon à Paris

A partir d’un mois avant la première séance au 01 44 37 95 95 ou àla billetterie en ligne

Fournitures à appor­ter pour réa­li­ser une paire de chaus­sons :

– une pièce de tissu usagé ou neuf en coton de 100cm x 190cm (mini­mum)

– une pièce de tissu usagé ou neuf en coton de 40cm x 100cm (avec un motif dif­fé­rent)

– un cous­sin pour s’asseoir confor­ta­ble­ment. (facultatif)

– un dé à coudre (facultatifs)

Contact : https://associationtalachine.jimdo.com/ https://www.facebook.com/associationtalachine/ https://www.facebook.com/associationtalachine/ https://associationtalachine.jimdo.com/

@associationtalachine nunozori