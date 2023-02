Atelier numérique : Viens réaliser un film d’animation ! Rue de la Pierre levée Assier Catégories d’Évènement: Assier

Lot

Atelier numérique : Viens réaliser un film d'animation ! Médiathèque Rue de la Pierre levée Assier

2023-03-15 14:30:00

Rue de la Pierre levée Médiathèque

Assier

Lot A l’aide d’un smartphone ou d’une tablette et de vos jouets préférés que vous pourrez apporter le temps de l’atelier (peluches, figurines articulées, voitures, personnages, etc.), nous réaliserons un film en image par image. Nous mettrons en scène ces objets au travers d’une histoire que nous inventerons. Avec le conseiller numérique du Grand-Figeac. Gratuit sur inscription, de 7 à 12 ans. médiathèque astrolabe Assier

