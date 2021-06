Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Atelier numérique / Viens créer une BD numérique ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier numérique / Viens créer une BD numérique ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 18 août 2021-18 août 2021, Nevers. Atelier numérique / Viens créer une BD numérique !

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le mercredi 18 août à 10:30

Attention : cet atelier se déroule en 3 parties ! Séance 2 (18/08) : Création des fiches personnages et constitution de la banque d’illustrations du projet. La séance 1 a lieu le 11/08 et la séance 3 le 25/08.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Tu pourras découvrir les codes de la bande-dessinée et créer la tienne à l’aide d’une application numérique ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T10:30:00 2021-08-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers