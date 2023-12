Poésie Ouverte : Jean-Louis Giovannoni Atelier Numérique Versailles, 13 mars 2024, Versailles.

Poésie Ouverte : Jean-Louis Giovannoni Mercredi 13 mars 2024, 18h30 Atelier Numérique Entrée libre.

Jean-Louis Giovannoni est un écrivain et poète français, né à Paris en 1950. Il a toujours mené de front une activité prolifique de poète, largement saluée par la critique et une activité d’assistant social en milieu psychiatrique. De Garder le mort, son premier livre à Tout corps entame, Giovannoni a publié plus de 20 livres de poésie et plus de 50 livres de bibliophilie à tirages limités. Même s’il est avant tout poète, il s’intéresse aussi à la prose, au récit, à l’essai. Il n’a de cesse depuis les années 1970 de rendre poreuses les frontières entre les genres. Il multiplie les interventions dans des lieux liés au « champ social » : lectures de poésie dans les prisons , ateliers d’écriture avec des malades mentaux dans un groupe d’entraide mutuelle (GEM) à Reims et plus tard avec des jeunes autistes. Il anime régulièrement, depuis quelques années, des ateliers d’écriture dans des écoles primaires, collèges et lycées.

