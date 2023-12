Poésie Ouverte : Séverine Daucourt Atelier Numérique Versailles, 7 février 2024, Versailles.

Poésie Ouverte : Séverine Daucourt Mercredi 7 février 2024, 18h30 Atelier Numérique Entrée libre.

Début : 2024-02-07T18:30:00+01:00 – 2024-02-07T19:30:00+01:00

Poète, Séverine Daucourt a publié son septième livre, Les éperdu(e)s, aux éditions LansKine en 2022. Son recueil Transparaître a reçu le prix Kowalski des lycéens. Si le lecteur découvre une odyssée très personnelle exprimée dans un langage direct, il retient moins l’histoire que la nature de la comédie humaine qui transparaît entre les lignes du texte. Séverine Daucourt est également autrice, compositrice et interprète de chansons. Elle propose ainsi des performances où le littéraire, le sonore et le musical s’entrecroisent.

Depuis 2016, Séverine Daucourt organise un cycle de rencontres poésie/chanson à la Maison de la Poésie de Paris. Elle a aussi co-fondé le Jeune Bureau de la Comédie-Française et en anime les ateliers d’écriture. Par ailleurs, elle est traductrice de textes islandais, théâtre ou poèmes .

Severine Daucourt exerce périodiquement son métier de psychologue. Elle mène des ateliers en établissements éducatifs, sociaux et sanitaires.

Atelier Numérique 8, rue Saint-Simon – 78000 Versailles

