Poésie Ouverte : Sophie Nauleau Atelier Numérique Versailles, 17 janvier 2024, Versailles.

Poésie Ouverte : Sophie Nauleau Mercredi 17 janvier 2024, 18h30 Atelier Numérique Entrée libre.

Sophie Nauleau est, depuis 2017, directrice artistique du Printemps des Poètes. A ce titre elle publie chaque année, aux éditions Actes sud, un livre à mi-chemin entre le récit, la rêverie et le poème autour du thème annuel du Printemps des poètes (L’Ardeur, La Beauté, le Désir, l’Ephémère, les frontières…). Docteur en littérature française et diplômée de l’École du Louvre, elle a produit pour France Culture des émissions consacrées à la poésie et des documentaires de création radiophonique. Elle a composé de nombreuses anthologies littéraires et poétiques : De Charles Baudelaire à Henri Michaux et Je voudrais tant que tu te souviennes. Poèmes mis en chansons de Rutebeuf à Boris Vian. Cavalière émérite, éleveuse de chevaux, plusieurs de ses ouvrages sont consacrés à sa passion pour l’équitation.

Atelier Numérique 8, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 97 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://www.facebook.com/ateliernumeriqueversailles L’Atelier numérique fait partie du réseau des bibliothèques de Versailles.

Profitez d’équipements technologiques variés (ordinateurs, tablettes, piano numérique…) et des multiples ressources mis à votre disposition (autoformation, logiciels pour amateurs, consultation d’Internet, création numérique…). Vous pouvez également participer à des initiations pour vous perfectionner dans votre usage quotidien du numérique.

L’Atelier numérique c’est aussi de nombreux livres pour vous évader, vous aider à comprendre l’actualité et vous faciliter votre vie au quotidien. Vous pouvez également vous détendre en famille grâce à des jeux de société et des jeux vidéo, ou vous informer à l’aide de différents titres de presse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T18:30:00+01:00 – 2024-01-17T19:30:00+01:00

2024-01-17T18:30:00+01:00 – 2024-01-17T19:30:00+01:00

© André Velter