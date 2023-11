Poésie Ouverte : Alain Duault Atelier Numérique Versailles, 13 décembre 2023, Versailles.

Alain Duault, né en 1949, est poète, écrivain, musicologue, animateur de radio et animateur de télévision. Son œuvre d’écrivain mêle recueils de poèmes et romans avec des ouvrages de vulgarisation musicologique ou de chroniqueur musical. Son essai, La Poésie, le ciel, qui célèbre la beauté à travers la poésie, la musique et la peinture, lui permet d’affirmer avec force ses choix esthétiques. C’est néanmoins son œuvre poétique abondante (près de 50 livres) qui laisse une trace marquante dans notre vie culturelle : le grand prix de poésie de l’Académie française en 2002, à l’occasion de la parution du recueil Où vont nos nuits perdues, salue un travail d’une intensité lyrique sans égale.

Atelier Numérique 8, rue Saint-Simon – 78000 Versailles

Profitez d’équipements technologiques variés (ordinateurs, tablettes, piano numérique…) et des multiples ressources mis à votre disposition (autoformation, logiciels pour amateurs, consultation d’Internet, création numérique…). Vous pouvez également participer à des initiations pour vous perfectionner dans votre usage quotidien du numérique.

L’Atelier numérique c’est aussi de nombreux livres pour vous évader, vous aider à comprendre l’actualité et vous faciliter votre vie au quotidien. Vous pouvez également vous détendre en famille grâce à des jeux de société et des jeux vidéo, ou vous informer à l’aide de différents titres de presse.

2023-12-13T18:30:00+01:00 – 2023-12-13T19:30:00+01:00

