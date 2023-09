Conférence : Être parent au XXIᵉ siècle : quand les écrans s’invitent dans la famille Atelier Numérique Versailles, 18 novembre 2023, Versailles.

Conférence : Être parent au XXIᵉ siècle : quand les écrans s’invitent dans la famille Samedi 18 novembre, 16h00 Atelier Numérique Entrée libre.

Les écrans se sont progressivement installés dans notre quotidien, jusqu’à devenir incontournables, mais ils suscitent beaucoup d’interrogations. Comment se servir de ces outils numériques pour se protéger des risques et ouvrir sur leurs potentialités ? Quels sont les codes des jeunes ? Comment les comprendre et les accompagner avec les outils numériques, dans une continuité éducative ? Quels cadres et limites définir afin d’en tirer les meilleurs bénéfices ? Quels conseils pratiques pour les parents ?

Atelier Numérique 8, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 97 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://www.facebook.com/ateliernumeriqueversailles [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 97 »}, {« type »: « email », « value »: « atelier.numerique@versailles.fr »}] L’Atelier numérique fait partie du réseau des bibliothèques de Versailles.

Profitez d’équipements technologiques variés (ordinateurs, tablettes, piano numérique…) et des multiples ressources mis à votre disposition (autoformation, logiciels pour amateurs, consultation d’Internet, création numérique…). Vous pouvez également participer à des initiations pour vous perfectionner dans votre usage quotidien du numérique.

L’Atelier numérique c’est aussi de nombreux livres pour vous évader, vous aider à comprendre l’actualité et vous faciliter votre vie au quotidien. Vous pouvez également vous détendre en famille grâce à des jeux de société et des jeux vidéo, ou vous informer à l’aide de différents titres de presse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00