Poésie Ouverte : lecture-rencontre avec Pierre Vinclair Jeudi 13 avril 2023, 18h30 Atelier Numérique

Entrée libre

Romancier et poète, l’auteur est influencé par ses années vécues en Asie. handicap moteur mi

Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Montreuil Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Pour sa 6e édition, venez à la rencontre des auteurs et découvrez la poésie contemporaine à travers des lectures-discussions menées par Didier Cahen, essayiste et poète.

Féru de philosophie, normalien et agrégé après une thèse sur les rapports de l’épopée et du roman, Pierre Vinclair s’adonne aussi à une autre de ses passions : la poésie. L’auteur, qui fut lauréat de la ville de Kyoto et a vécu de nombreuses années en Asie, a publié de multiples ouvrages et notamment des livres de poésie, Barbares (2009), Le Cours des choses (2018) ou encore Sans adresse (2018) qui est un recueil de sonnets. Par ailleurs, il a aussi écrit le livre Vie du poème (2021) au sein duquel il offre à lire les réflexions bouillonnantes d’un écrivain qui se questionne sur la composition poétique, ouvrant ainsi à son lecteur les portes de son atelier secret.



©Adrienne Arth