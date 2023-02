Poésie ouverte à l’atelier numérique Atelier Numérique, 15 mars 2023, Versailles.

Poésie ouverte à l’atelier numérique Mercredi 15 mars, 17h30 Atelier Numérique

Gratuit sur inscription, places limitées (05)

Célèbre écrivain et poète en Syrie, Samir Tahhan est arrivé sur le sol français en 2016 alors qu’il fuyait la guerre à Alep… handicap moteur mi

Atelier Numérique 8, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

…Aveugle, amputé des deux mains et malentendant à cause d’un bombardement en 1970, l’intellectuel a publié de nombreux ouvrages dont des romans et des poèmes mais a aussi réalisé des génériques d’émissions de radio et de télévision .»



