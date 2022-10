Poésie ouverte : Lecture-rencontre avec Claude Ber Atelier Numérique, 15 février 2023, Versailles.

Entrée libre

Poésie Ouverte c'est le partage d'une poésie vivante avec des auteurs chaque mois à l'Atelier Numérique.

Venez à la rencontre des auteurs et découvrez la poésie contemporaine à travers des lectures-discussions menées par Didier Cahen, essayiste et poète. Une poésie vivante, vibrante et protéiforme qui n’a de souhait que d’être partagée.

Agrégée de Lettres, Claude Ber est poète, auteur dramatique et enseignante. Ayant enseigné les lettres et la philosophie elle a ensuite œuvré au Ministère de l’Éducation Nationale et donne aujourd’hui cours à Sciences Po ainsi qu’à la Sorbonne. Son engagement associatif, sa création littéraire et toutes ses actions pour la défense des droits (des femmes, des malades mentaux, etc.) lui a même valu d’être décorée de la Légion d’honneur. Parmi ses publications en poésie et en théâtre : La Mort n’est jamais comme (Prix International de poésie Ivan Goll), La Prima Donna suivi de L’Auteurdutexte, Orphée Market, ou encore Du Feu que nous sommes, Anthologie poétique.



© Adrienne Arth