L'Atelier numérique fait partie du réseau des bibliothèques de Versailles. Profitez d'équipements technologiques variés (ordinateurs, tablettes, piano numérique…) et des multiples ressources mis à votre disposition (autoformation, logiciels pour amateurs, consultation d'Internet, création numérique…). Vous pouvez également participer à des initiations pour vous perfectionner dans votre usage quotidien du numérique. L'Atelier numérique c'est aussi de nombreux livres pour vous évader, vous aider à comprendre l'actualité et vous faciliter votre vie au quotidien. Vous pouvez également vous détendre en famille grâce à des jeux de société et des jeux vidéo, ou vous informer à l'aide de différents titres de presse.

2023-01-19T13:00:00+01:00 – 2023-01-19T14:00:00+01:00

2023-06-29T16:00:00+02:00 – 2023-06-29T17:00:00+02:00 Image by APPLE SERVICE from Pixabay

