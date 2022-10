Poésie Ouverte : Hommage à René de Obaldia par Stéphane Barsacq Atelier Numérique, 11 janvier 2023, Versailles.

Entrée libre

Le poète et dramaturge disparu début 2022 est célébré par un grand reporter du Figaro Magazine dans une lecture-discussion. handicap moteur mi

Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Montreuil Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 28 97 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://www.facebook.com/ateliernumeriqueversailles

La 6e édition de Poésie ouverte revient à l’Atelier numérique.

Venez à la rencontre des auteurs et découvrez la poésie contemporaine à travers des lectures-discussions menées par Didier Cahen, essayiste et poète.

Stéphane Barsacq est écrivain, éditeur et journaliste et travaille notamment en tant que grand reporter pour Le Figaro Magazine ainsi que pour les éditions Albin Michel. L’auteur a publié, à côté de ses écrits sur la musique et la philosophie, des études sur le phénomène poétique (Chénier, Rimbaud, Jabès…). Petit-fils d’André Barsacq qui fut notamment metteur en scène du « Satyre de la Villette » du dramaturge René de Obaldia, c’est à ce dernier que Stéphane Barsacq entend rendre hommage. Il honore alors la mémoire de cet académicien (disparu en janvier 2022) dont le nom trône parmi ceux des auteurs de théâtre français les plus joués sur la planète, et l’un des plus internationaux (traduit en 28 langues).



