ATELIER NUMÉRIQUE « UTILISER UNE TABLETTE »

Le Vendredi 9 décembre à 17h Lieu : Médiathèque municipale Jean Arnal Vendredi 9 décembre à 17h, un atelier dédié à l’utilisation d’une tablette vous est proposé. Vous avez des questions ? Apportez votre matériel, les animateurs de la Médiathèque répondront à vos demandes. + d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque) Atelier numérique « Utiliser une tablette »

