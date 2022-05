Atelier numérique: Utiliser son smartphone

2022-06-08 10:30:00 – 2022-06-08 12:00:00 EUR Faire ses premiers pas sur son smartphone, télécharger une application, découvrir une sélection d’applications utiles . Par l’animatrice de l’Espace Numérique Solidaire du Seignanx 10h30 à 12h Sur inscription au 05.59.56.61.61

