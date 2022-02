Atelier numérique “Un oiseau et deux chats” Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier numérique "Un oiseau et deux chats" Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 2 mars 2022, Paris.

de 15h00 à 15h45

gratuit

Un oiseau est enfermé dans une cage et deux chats veulent rentrer chez eux : ils ont besoin de vous ! Avec les applications sur tablette “Petites choses” et “Grand chat, petit chat”, les enfants résoudront de petites énigmes pour progresser tous ensemble. pour les enfants de 4 à 7 ans – sur inscription Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière Paris 75013

