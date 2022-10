Atelier numérique sur tablette : Windosill Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier numérique sur tablette : Windosill Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 26 octobre 2022, Paris. Le mercredi 26 octobre 2022

de 14h30 à 15h30

. gratuit

Une petite locomotive a besoin d’aide pour franchir les obstacles qui l’empêchent d’avancer vers sa destination ! En faisant preuve d’observation, de logique et d’esprit d’équipe, vous la guiderez ensemble à travers les paysages originaux et merveilleux du jeu Windosill. Pour les enfants de 7 à 10 ans – sur inscription Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris Contact : 01 45 89 55 47 bibliotheque.glaciere@paris.fr

