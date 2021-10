ATELIER NUMÉRIQUE – « Sos Archives Privées » Archives départementales de la Haute-Garonne, 10 février 2022, Toulouse.

ATELIER NUMÉRIQUE – « Sos Archives Privées »

Archives départementales de la Haute-Garonne, le jeudi 10 février 2022 à 17:30

Tous les jours, nous produisons des archives : factures, bulletins de salaire, ordonnances, certificats, diplômes, etc. Et nous savons rarement comment les trier, classer, ranger… Pas facile non plus de savoir quoi garder ou éliminer. Pas de panique, cet atelier devrait vous aider à venir à bout de ces tracas du quotidien, et risque même de vous convertir en « archiviste maison » ! Animation : Nathalie Regagnon, directrice adjointe des Archives. // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Jeudi 10 février 2022, 17h30-19h. * **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) Vous recevrez le lien de connexion à la salle de réunion en ligne le matin de l’atelier. Gratuit. Réservation obligatoire. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Gratuit. Réservation obligatoire.

Plus besoin de vous déplacer pour participer aux ateliers d’aide à la recherche des Archives de la Haute-Garonne ! Voici un nouvel atelier numérique pour apprendre en ligne, installé sur votre canapé.

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



