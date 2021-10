Canet Canet Canet, Hérault ATELIER NUMÉRIQUE SENIORS #5 Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

Hérault

ATELIER NUMÉRIQUE SENIORS #5 Canet, 17 décembre 2021, Canet. ATELIER NUMÉRIQUE SENIORS #5 2021-12-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-17 16:00:00 16:00:00

Canet Hérault Canet De 14h à 16h, devant la Maison des Arts Élie Lecou, l’API Bus propose aux seniors des ateliers numériques gratuits, pour se familiariser avec l’utilisation des ordinateurs et d’Internet. Séance 5 : Enregistrer ses photos sur son ordinateur. De 14h à 16h, devant la Maison des Arts Élie Lecou, l’API Bus propose aux seniors des ateliers numériques gratuits, pour se familiariser avec l’utilisation des ordinateurs et d’Internet. Séance 5 : Enregistrer ses photos sur son ordinateur. +33 6 79 51 29 01 De 14h à 16h, devant la Maison des Arts Élie Lecou, l’API Bus propose aux seniors des ateliers numériques gratuits, pour se familiariser avec l’utilisation des ordinateurs et d’Internet. Séance 5 : Enregistrer ses photos sur son ordinateur. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Canet, Hérault Autres Lieu Canet Adresse Ville Canet lieuville 43.60165#3.49112