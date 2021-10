Figeac Figeac Figeac, Lot Atelier Numérique : se Sécuriser sur Internet Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Atelier Numérique : se Sécuriser sur Internet Figeac, 29 octobre 2021, Figeac. Atelier Numérique : se Sécuriser sur Internet 2021-10-29 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-29 Médaithèque Astrolabe

Figeac Lot Vendredi 29 octobre 14h30

Gratuit, sur inscription – publics ados et adultes Dans ce module de 2 heures, nous aborderons par l’expérimentation, le jeu et les échanges ce qui concerne la sécurité sur Internet. Comment protéger mon ordinateur, quels pièges éviter sur Internet, comment prendre confiance dans mon utilisation du numérique ? Un atelier animé par le conseiller numérique du Grand-Figeac. astrolabe.mediatheque@grand-figeac.fr +33 5 65 34 66 77 Vendredi 29 octobre 14h30

Gratuit, sur inscription – publics ados et adultes Astrolabe Grand Figeac dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Médaithèque Astrolabe Ville Figeac