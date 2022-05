Atelier numérique : Rencontre Linux & logiciels libres Domérat Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat Allier Domérat Le groupe des utilisateurs Linux/logiciels libres (GUL) de Domérat se réunit, pour une 74ème session, destinée plutôt aux curieux et/ou débutants désireux de découvrir ce système alternatif (et gratuit) à Windows. co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr +33 4 70 09 10 00 Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat

