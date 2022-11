ATELIER NUMÉRIQUE « RÉALISATION DE CARTES DE VŒUX PERSONNALISÉES »

ATELIER NUMÉRIQUE « RÉALISATION DE CARTES DE VŒUX PERSONNALISÉES », 13 décembre 2022, . ATELIER NUMÉRIQUE « RÉALISATION DE CARTES DE VŒUX PERSONNALISÉES »



2022-12-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-13 Mardi 13 décembre à 17h, l’animateur multimédia de la Médiathèque vous propose un atelier sur l’outil en ligne de création graphique « Canva » afin que vous puissiez créer vos propres cartes de voeux personnalisées pour les fêtes de fin d’année.

+ d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque) Mardi 13 décembre à 17h, l’animateur multimédia de la Médiathèque vous propose un atelier sur l’outil en ligne de création graphique « Canva » afin que vous puissiez créer vos propres cartes de voeux personnalisées pour les fêtes de fin d’année. smt dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville