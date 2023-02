Atelier numérique : RANDONNER & JARDINER, restez connectés ! Médiathèque de la Butte de Thil Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr Précy-sous-Thil EUR 0 0 Depuis votre table à manger, ou bien, installez dans votre canapé, il est possible d’organiser votre jardin. Depuis un logiciel dans votre ordinateur, un site internet ou une application pour tablette et téléphone. Et puis si vous ressentez les premiers signes de l’infobésité, pourquoi ne pas partir en randonnée. Une carte papier, vous connaissez ? Mais saviez-vous que des applications embarquées dans la poche vous permettent de planifier et organiser de belles randonnées ? Au plus près de votre habitation, comme à l’autre bout de la région, du pays, il y en a pout tous les goûts. conseillernumerique@ccterres-auxois.fr Médiathèque de la Butte de Thil 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil

