Nièvre

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le samedi 21 août à 10:30

On vous donne tous les tips et astuces pour l’utiliser et vous inscrire aux évènements.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Découvrez le nouveau portail dédié à la culture à Nevers ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2021-08-21T10:30:00 2021-08-21T11:30:00

