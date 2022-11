Atelier Numérique Montbard Montbard Catégories d’évènement: 21500

3 Passage Anatole France Centre Social Romain Rolland Montbard 21500

21500 EUR 0 0 Coralie Desvaux, Conseillère Numérique France Services propose à l’Espace Numérique du Centre Social divers ateliers collectifs.

Le prochain aura lieu du 2 au 16 décembre 2022.

Le thème sera « En attendant Noël ».

Vous pourrez réaliser un menu pour votre table de Fêtes et apprendre à envoyer des cartes virtuelles.

Sur inscription. +33 3 80 92 12 06

