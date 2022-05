Atelier numérique Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Mios

Atelier numérique Mios, 21 mai 2022, Mios. Atelier numérique Mios

2022-05-21 – 2022-05-21

Mios Gironde Mios EUR Éduquer au numérique, notre rôle de parent : temps d’écran, cyberharcèlement, contenus choquants, mauvaises rencontres, fake news.

Places limitées.

Pour participer aux activités, il faut être adhérent de l’association Le Roseau. Éduquer au numérique, notre rôle de parent : temps d’écran, cyberharcèlement, contenus choquants, mauvaises rencontres, fake news.

Places limitées.

Pour participer aux activités, il faut être adhérent de l’association Le Roseau. Éduquer au numérique, notre rôle de parent : temps d’écran, cyberharcèlement, contenus choquants, mauvaises rencontres, fake news.

Places limitées.

Pour participer aux activités, il faut être adhérent de l’association Le Roseau. Mios

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mios Autres Lieu Mios Adresse Ville Mios lieuville Mios Departement Gironde

Mios Mios Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mios/

Atelier numérique Mios 2022-05-21 was last modified: by Atelier numérique Mios Mios 21 mai 2022 Gironde Mios

Mios Gironde