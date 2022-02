Atelier numérique : Matatalab, contes fantastiques Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’évènement: île de France

Vous êtes invité(e)s à un atelier de codage sans écran. Cette animation fait partie de NUMOK, le festival numérique des bibliothèques de la Ville de Paris. Une forêt magique, une princesse somnambule, un lutin voleur et un dragon qui veille sur son trésor. Le tapis Conte de fée vous propose de jolies histoires qui font travailler l’imagination. Matatalab est un robot de codage pratique adapté aux enfants à partir de 4 ans. La programmation se fait en déposant les commandes sur le tableau de bord du robot. Les enfants seront initiés à des notions fondamentales du codage : instructions, itérations, et jusqu’aux appels de fonctions. Cette animation est proposée par SMARTEO Enfants : de 4 à 10 ans NUMOK, le festival des cultures numériques des bibliothèques aura lieu du samedi 9 au samedi 30 avril 2022. Bibliothèque Hergé 2 rue du Département Paris 75019

Contact : 01 40 38 18 08 bibliotheque.herge@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-discotheque-herge-1747 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Discotheque.Herge/ https://twitter.com/DiscothequeH Atelier

