Atelier numérique Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin, 25 mars 2022, Lille.

Atelier numérique

du vendredi 25 mars au vendredi 1 avril à Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin

Durant 1 heure, nos animateurs vous accompagneront à la découverte des principales fonctions de votre smartphone afin de vous aider dans sa prise en main. **_Que vais-je apprendre ?_** Vous apprendrez notamment à rédiger des SMS, prendre et partager des photos et vidéos, télécharger et utiliser des applications, et enfin conserver un téléphone performant. _**Comment ça marche ?**_ Cet atelier est gratuit et est dispensé en physique, dans une sélection de boutiques Orange ou peut-être près de chez vous, dans des tiers-lieux partenaires (mairie, associations, médiathèques…). Inscrivez-vous gratuitement en choisissant le lieu, la date et l’heure désirés ci-dessous. _**Réservation obligatoire, 12 participants maximum.**_

gratuit et sur inscription

ateliers pour apprendre et comprendre son smartphone

Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin 74 rue Saint Gabriel Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T15:30:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T15:30:00