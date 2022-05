Atelier numérique : Lire et écouter

Atelier numérique : Lire et écouter, 21 mai 2022, . Atelier numérique : Lire et écouter

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 Pour voyager léger cet été avec vos livres préférés, découvrez l’offre de livres numériques des bibliothèques de Chartres. Durée : 1 h 30. Places limitées, inscription préalable au 02 37 23 42 07 Venez apprendre à configurer votre matériel de lecture. Pour voyager léger cet été avec vos livres préférés, découvrez l’offre de livres numériques des bibliothèques de Chartres. Durée : 1 h 30. Places limitées, inscription préalable au 02 37 23 42 07 dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville