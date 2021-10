Atelier numérique : Les robots Blue Bot Coublanc, 16 novembre 2021, Coublanc.

Atelier numérique : Les robots Blue Bot 2021-11-16 16:30:00 – 2021-11-16 18:15:00 Le Bourg Bibliothèque

Coublanc Saône-et-Loire Coublanc

EUR 0 0 Dans le cadre du Festival Sans Décoder, Brionnais Sud Bourgogne, en partenariat avec le Département de S-et-L., propose un atelier pour expliquer le mode de programmation en utilisant les touches de programmation sur le dos du robot ou la barre de programmation qui permet de visualiser la séquence de code et la corriger plus facilement en cas d’erreur.

Inventer une mission prétexte au déplacement du robot (ex : rendre visite aux animaux de la ferme pour le tapis de la ferme).

Enfant dès 4 ans

