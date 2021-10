Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Atelier numérique / Les Ateliers du mercredi Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le mercredi 15 décembre à 10:00

C’est quoi **la Robotique** ? Qu’est-ce qu’on peut en faire ? Ça sert à quoi ? C’est toutes ces questions que nous allons poser aux enfants. Ils pourront alors y répondre en créant et manipulant l’outil **LEGO® WeDo** accompagné d’une tablette. Ils auront donc la possibilité de découvrir des applications et des usages liés au numérique. De 6 à 12 ans. _Atelier financé par Nevers Agglomération, dans le cadre du Contrat Territoire Lecture (soutenu par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté)._ **ATTENTION** : Le **pass sanitaire** est en vigueur à la Médiathèque depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 72h.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

