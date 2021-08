Toulouse Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Toulouse ATELIER NUMÉRIQUE – « Les Archives 3.0 » – Utiliser le site des Archives pour ses recherches Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vous avez décidé de faire des recherches sur l’histoire de votre famille, de votre commune, de votre maison… mais vous ne savez pas comment procéder ? Ou vous êtes simplement curieux de savoir comment mener des recherches dans les archives ? Depuis votre salon ou votre cuisine, devenez un expert de la recherche 3.0 ! L’atelier « Les Archives 3.0 » est idéal pour entamer des recherches sur le web. Notre coach du jour, Marie-Hélène Cambos, pour qui le site internet des Archives n’a aucun secret, vous présentera toutes les fonctionnalités du site, les conseils et méthodes pour effectuer une recherche documentaire en ligne. Vous serez ainsi accompagné pas à pas dans votre enquête. Animation : Marie-Hélène Cambos, cheffe de service des technologies de l’information et de la communication. Infos pratiques ————— * **Quand ?** Mardi 23 novembre 2021, 17h30-19h. * **Comment réserver ?** [https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. Le lien de connexion sera fourni le matin de la conférence aux personnes inscrites. **Gratuit. Sur réservation.** **Plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

Avant de démarrer vos recherches, participez à notre atelier numérique qui vous dévoilera toutes les astuces pour bien utiliser le site internet des Archives de la Haute-Garonne ! Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

2021-11-23T17:30:00 2021-11-23T19:00:00

