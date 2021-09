Angoulême L'Alpha Médiathèque de GrandAngoulême Angoulême, Charente Atelier numérique L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Atelier numérique L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême, 18 septembre 2021, Angoulême. Atelier numérique

L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Réservation obligatoire.

Atelier de création de décor augmenté sur tablettes graphiques à partir des cartes postales issues de nos fonds patrimoniaux. L’Alpha Médiathèque de GrandAngoulême 1 rue Coulomb, 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu L'Alpha Médiathèque de GrandAngoulême Adresse 1 rue Coulomb, 16000 Angoulême Ville Angoulême lieuville L'Alpha Médiathèque de GrandAngoulême Angoulême