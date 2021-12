Lussac-les-Châteaux La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux, Vienne Atelier numérique La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

A partir de ton coloriage, viens créer un petit film sur le thème du petit Nicolas.

Gratuit / Sur inscription

Enfant à partir de 5 ans / Médiathèque / Gratuit / Places limitées Inscription au 05 49 83 39 81 La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T15:00:00 2022-01-26T16:00:00

