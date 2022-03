Atelier numérique La Californie Toucy Catégories d’évènement: Toucy

La Californie, le samedi 5 mars

La Californie ouvrira bientôt un nouvel ESPACE NUMÉRIQUE… Des ateliers et formations pour apprendre à utiliser un ordinateur ou encore pour s’initier au traitement de texte, des permanences pour vous aider dans vos démarches administratives en ligne… Vous avez besoin de conseils pour réparer votre ordi ? Vous souhaitez apprendre à monter un blog ou un site internet ? Vous aimeriez maitriser la retouche photo ou réaliser de beaux albums ? Anne et Catherine, nos nouvelles médiatrices numériques, vous accueilleront début mars à La Recyclerie pour échanger avec vous sur vos besoins et concocter un programme à la mesure de vos envies !

Libre et gratuit

Organisé par la Californie La Californie 8 chemin de ronde, Toucy

