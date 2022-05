Atelier numérique : Impression soleil levant Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: 14460

Colombelles

Atelier numérique : Impression soleil levant Colombelles, 16 août 2022, Colombelles. Atelier numérique : Impression soleil levant Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

2022-08-16 16:00:00 – 2022-08-16 18:00:00 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles 14460 Pour fêter les 150 ans du tableau Impression, soleil levant, chef-d’œuvre de Claude Monet, participez à l’atelier de création numérique à partir de ce tableau.

A partir de 7 ans – Durée: 2h Pour fêter les 150 ans du tableau Impression, soleil levant, chef-d’œuvre de Claude Monet, participez à l’atelier de création numérique à partir de ce tableau. A partir de 7 ans -… mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46 Pour fêter les 150 ans du tableau Impression, soleil levant, chef-d’œuvre de Claude Monet, participez à l’atelier de création numérique à partir de ce tableau.

A partir de 7 ans – Durée: 2h Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14460, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Ville Colombelles lieuville Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Departement 14460

Colombelles Colombelles 14460 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/

Atelier numérique : Impression soleil levant Colombelles 2022-08-16 was last modified: by Atelier numérique : Impression soleil levant Colombelles Colombelles 16 août 2022 14460 Colombelles

Colombelles 14460