Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Atelier numérique / Gérez et trier vos photos de vacances Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier numérique / Gérez et trier vos photos de vacances Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 4 août 2021-4 août 2021, Nevers. Atelier numérique / Gérez et trier vos photos de vacances

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le mercredi 4 août à 10:30 Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Découvrez les trucs et astuces pour trier et organiser vos photos sur smartphone. Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T10:30:00 2021-08-04T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers