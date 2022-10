Atelier numérique: Fake news

Atelier numérique: Fake news, 26 octobre 2022, . Atelier numérique: Fake news



2022-10-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-26 17:00:00 17:00:00 Information / désinformation: Qu’est-ce qu’une fake news ? Est-il possible de les éviter et quels sont les indices pour les détecter ? Par une succession d’ateliers et d’expériences, les participants distinguent une rumeur d’une fausse information, dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville