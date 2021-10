Assier Assier Assier, Lot Atelier Numérique : Faire ses Achats en toute Sécurité sur Internet Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

Lot

Atelier Numérique : Faire ses Achats en toute Sécurité sur Internet Assier, 15 octobre 2021, Assier. Atelier Numérique : Faire ses Achats en toute Sécurité sur Internet 2021-10-15 14:00:00 – 2021-10-15 Médiathèque L’Astrolabe

Assier Lot Assier Vendredi 15 octobre 14:00

Médiathèque de l’Astrolabe

Gratuit, sur inscription – public adulte. Dans ce module de 2 heures, nous verrons comment faire des achats sur Internet de manière sécurisée, et les pièges à éviter : sites marchands pas toujours fiables, modes de paiement suspects, …

Un atelier animé par le conseiller numérique du Grand-Figeac. cinema@grand-figeac.fr +33 5 65 34 66 77 Vendredi 15 octobre 14:00

Médiathèque de l’Astrolabe

Gratuit, sur inscription – public adulte. Astrolabe dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Assier, Lot Autres Lieu Assier Adresse Médiathèque L'Astrolabe Ville Assier